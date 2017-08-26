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Банкротом признали завод в Караганде

26 августа 2017, 18:37

Завод в последние годы был законсервирован в ожидании нового инвестора.

Банкротом признан завод асбестоцементных изделий в Караганде, передает МИА «Казинформ».

«Акционерное общество «Карагандинский завод асбестоцементных изделий» признано банкротом решением специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области. В период банкротного производства произведено погашение кредиторской задолженности по первой очереди в размере 28 миллионов 691 тысячи 100 тенге», - рассказали в пресс-службе суда.

Признания банкротом завода требовал «АТФ Банк» в 2013 году. Предприятие, как заявляли в суде юристы банка, нарушило обязательства по возврату займа. Установлено, что в ноябре 2008 года между банком и заводом было заключено рамочное соглашение банковского займа, согласно которому была открыта кредитная линия в сумме 19 миллионов долларов до ноября 2013 года. Однако заемщик не исполнил договорные обязательства.

Просроченная задолженность по основному долгу и вознаграждению заемщика по рамочному соглашению составила 14 миллионов 600 тысяч долларов. Завод в последние годы был законсервирован в ожидании нового инвестора. Но желающих вложить финансы в возрождение предприятия не нашлось. Суд уже утвердил заключительный отчет и ликвидационный баланс завода. Карагандинский завод асбестоцементных изделий имеет многолетнюю историю. Он был в списке 100 крупнейших заводов Казахстана.

Фото: inform.kz

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