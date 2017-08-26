В Алматы будут строить общежития для молодежи

Масштабную кампанию по возведению в городе общежитий для молодежи и студентов намерены в ближайшее время начать местные власти при поддержке социально-предпринимательской компанией «Алматы», сообщает Zakon.kz со ссылкой на Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития города.





«В городе насчитывается более 70 тысяч студентов, 30 тысяч молодых семей. Для решения социальных проблем, в том числе жилищных, мы начинаем новую масштабную кампанию по обеспечению молодежи доступным по цене арендным жильем. К примеру, комната в общежитии вместительностью до 4 человек обойдется от 25 тысяч до 50 тысяч тенге в месяц», - сказал заместитель акима Алматы Ерлан Аукенов во время презентации проекта строительства социального жилья.





Разработчики проекта пояснили, что строить социальное временное жилье будут в рамках программы «Жас Отау» и «Дорожной карты поддержки молодежи 2017-2020 гг.». Предназначено оно исключительно для студентов, молодежи и семей не старше 35 лет.





Как отмечают инициаторы кампании, по условиям программы партнерами смогут выступить ВУЗы, строительные и коммунальные организации, имеющие в собственности свободные земельные участки и часть денежных средств, которые в совокупности составят 51% доли. Остальное финансирование строительства возьмет на себя в качестве поддержки СПК «Алматы».





Они подчеркнули, что выделенные СПК деньги будут работать в проектах на револьверной основе. Уже по истечении 3-5 лет возвращенные средства СПК вновь направит на строительство других возводимых общежитий.





По информации АО «НК СПК «Алматы», компания до начала октября нынешнего года намерена найти инвесторов, желающих стать партнерами общегородского проекта.



