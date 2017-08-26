Джип снес часть ограждения президентского парка в Алматы

Девушка-водитель не справилась с управлением на повороте и снесла цветочную клумбу и часть ограждения парка.

Девушка за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser 200 протаранила часть ограждения парка Первого президента в Алматы.





Авария произошла по улице Мустафина в районе школы "Мирас".





На повороте девушка-водитель не справилась с управлением, переехала бордюр и снесла цветочную клумбу. Затем внедорожник врезался в ограждение парка и протаранил его.





К счастью, в ДТП никто не пострадал.









Фото: Sputnik Казахстан



