Джип снес часть ограждения президентского парка в Алматы
26 августа 2017, 19:41
Девушка-водитель не справилась с управлением на повороте и снесла цветочную клумбу и часть ограждения парка.
Девушка за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser 200 протаранила часть ограждения парка Первого президента в Алматы.
Авария произошла по улице Мустафина в районе школы "Мирас".
На повороте девушка-водитель не справилась с управлением, переехала бордюр и снесла цветочную клумбу. Затем внедорожник врезался в ограждение парка и протаранил его.
К счастью, в ДТП никто не пострадал.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Sputnik Казахстан
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