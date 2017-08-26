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Джип снес часть ограждения президентского парка в Алматы

26 августа 2017, 19:41

Девушка-водитель не справилась с управлением на повороте и снесла цветочную клумбу и часть ограждения парка.

Девушка за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser 200 протаранила часть ограждения парка Первого президента в Алматы.

Авария произошла по улице Мустафина в районе школы "Мирас".

На повороте девушка-водитель не справилась с управлением, переехала бордюр и снесла цветочную клумбу. Затем внедорожник врезался в ограждение парка и протаранил его.

К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: Sputnik Казахстан


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