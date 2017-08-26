Появилось видео со взвешивания Макгрегора и Мэйуэзера

26 августа 2017, 20:32

Ирландец оказался на полтора килограмма тяжелее, его вес составляет 69,4 килограмма.

Американский боксер Флойд Мэйуэзер и ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор прошли процедуру взвешивания перед поединком. Видео размещено на канале Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в YouTube, сообщает Лента.ру.

Ирландец оказался на полтора килограмма тяжелее, его вес составляет 69,4 килограмма.

Бой между Макгрегором и Мэйуэзером по правилам бокса пройдет 26 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США).


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