Жусупов победил египтянина на старте чемпионата мира-2017 в Гамбурге

26 августа 2017, 20:57

В 1/8 финала Аблайхан встретится с итальянцем Винченцо Манджакапре. Поединок состоится 28 августа.

Вторым из казахстанцев на ринг в Гамбурге (Германия) в субботу в рамках чемпионата мира по боксу вышел Аблайхан Жусупов, сообщает Sports.kz.

В весовой категории до 69 килограммов его соперником был египетский боксер Валид Саид Мохамед. Воспитанник Абайской школы бокса не позволил никому усомниться в своем превосходстве, а первом раунде судья даже открыл египтянину счет. В итоге победа общим решением судей досталась казахстанцу.

В 1/8 финала Аблайхан встретится с итальянцем Винченцо Манджакапре. Поединок состоится 28 августа.

Фото: sports.kz

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