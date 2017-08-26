Жусупов победил египтянина на старте чемпионата мира-2017 в Гамбурге
26 августа 2017, 20:57
В 1/8 финала Аблайхан встретится с итальянцем Винченцо Манджакапре. Поединок состоится 28 августа.
Вторым из казахстанцев на ринг в Гамбурге (Германия) в субботу в рамках чемпионата мира по боксу вышел Аблайхан Жусупов, сообщает Sports.kz.
В весовой категории до 69 килограммов его соперником был египетский боксер Валид Саид Мохамед. Воспитанник Абайской школы бокса не позволил никому усомниться в своем превосходстве, а первом раунде судья даже открыл египтянину счет. В итоге победа общим решением судей досталась казахстанцу.
В 1/8 финала Аблайхан встретится с итальянцем Винченцо Манджакапре. Поединок состоится 28 августа.
Фото: sports.kz
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