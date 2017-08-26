В работе Facebook и Instagram произошел сбой
26 августа 2017, 21:27
По данным сайта downdetector, в Facebook сбои начались во второй половине дня.
Пользователи Facebook и Instagram в разных странах столкнулись со сбоями в работе этих социальных сетей, сообщает РИА Новости.
Тысячи людей сообщают, что не могут зайти в социальные сети, отправить сообщения или загрузить посты.
По данным сайта downdetector, в Facebook сбои начались во второй половине дня. В комментариях к сообщению о сбоях на сайте люди из разных стран по всему миру сообщают о проблеме.
Фото: РИА Новости
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