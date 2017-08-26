В работе Facebook и Instagram произошел сбой

По данным сайта downdetector, в Facebook сбои начались во второй половине дня.

Пользователи Facebook и Instagram в разных странах столкнулись со сбоями в работе этих социальных сетей, сообщает РИА Новости.





Тысячи людей сообщают, что не могут зайти в социальные сети, отправить сообщения или загрузить посты.





По данным сайта downdetector, в Facebook сбои начались во второй половине дня. В комментариях к сообщению о сбоях на сайте люди из разных стран по всему миру сообщают о проблеме.





Фото: РИА Новости



