Карим Масимов, Даурен Абаев, Арыстанбек Мухамедиулы примут участие в международном марафоне

Стоит отметить, что топовые казахстанские и зарубежные спортсмены также заинтересовались участием в Международном Астанинском марафоне ШОС и СВМДА.

В спортивной летописи страны Международный Астанинский марафон займет особое место. Это знак доверия, крепкой дружбы страны-участниц Шанхайской организации сотрудничества, сообщает МИА "Казинформ"





Поддержат это грандиозное событие и первые руководители страны. Ожидается, что в марафоне примут участие президент Федерации легкой атлетики Казахстана Адильбек Джаксыбеков, председатель Комитета национальной безопасности РК Карим Масимов, министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев.





«Это крупнейший международный марафон, который будет проходить в нашей стране. Я отметил наших уважаемых олимпийских чемпионов, но будут участвовать члены Правительства, сферы искусства. Я зарегистрировался на 10 км, так как должен встретить и наградить участников марафона. Это очень полезное мероприятие, которое ведет к здоровому образу жизни и покажет, что Казахстан становится центром экономики и геополитики, но и центром спортивного движения», - сказал Арыстанбек Мухамедиулы.





Стоит отметить, что топовые казахстанские и зарубежные спортсмены также заинтересовались участием в Международном Астанинском марафоне ШОС и СВМДА. Среди них - Канат Ислам, Бахтияр Артаев, Александр Винокуров. Известный казахстанский велогонщик велокоманды Астаны Базаев Асан планирует попробовать свои силы на 42 км.





Помимо казахстанских спортсменов, на Астанинском марафоне будут участвовать известные иностранные легкоатлеты - серебряный призер чемпионата Азии на 42 км, бронзовый призер чемпионата Азии 2015 года на 10 000 м уроженец Узбекистана Андрей Петров, легкоатлет из Таджикистана Одинаев Мехроб, многократная чемпионка Узбекистана и международных турниров, участница Олимпийских в Рио-де-Жанейро Марина Хмелевская, кыргызстанская легкоатлетка. Многократная чемпионка Кыргызстана и международных турниров, участница Олимпийских в Рио-де-Жанейро Мария Коробицкая также изъявила желание участвовать на марафоне. Все иностранные участники пробегут марафонскую дистанцию 42км.





Маршрут марафона охватит основные улицы левобережья и правого берега Астаны. Старт планируется с парковочной зоны EXPO со стороны торгового центра Mega Silk Way в 7:30 для марафонцев, которые побегут 42 км 195 м, в 8:00 начнется забег в 10 км, еще через десять минут забег на 2017 метров.



