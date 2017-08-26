Фируза Шарипова стала чемпионкой мира

С самого начала Шарипова взяла с места в карьер, и принялась активно и методично атаковать свою соперницу.

В Астане состоялся долгожданный бой за титул чемпионки мира по профессиональному боксу по версиям WIBA и WBU между казахстанкой Фирузой Шариповой и представительницей Болгарии Миленой Колевой, передает МИА «Казинформ»





Ожидания болельщиков Фирузы, пришедших в этот вечер на ринг столичного амфитеатра, оправдались сполна - Шарипова стала чемпионкой мира по версиям WIBA и WBU. С самого начала Шарипова взяла с места в карьер, и принялась активно и методично атаковать свою соперницу. Болгарка очень опасно контратаковала, и несколько раз неплохо успела «зацепить» казахстанскую спортсменку.





Во втором раунде Шарипова нарастила темп и нанесла серию очень точных и сильных ударов и потрясла соперницу, вынуждая ту ввязываться в клинч. Фируза продолжала гнуть свою линию и в третьем раунде, очень грамотно резала углы своей сопернице и беспрестанно прессинговала. Очень непросто приходилось крепкой с виду Колевой в эти минуты, тем не менее, она мужественно держалась и старалась отвечать ударом на удар. В четвертом раунде во многом благодаря болгарской спортсменке, клинчи участились.





Шарипова старалась зажать соперницу в углу и завершить дело красивой победой, однако Колева в ответ ухитрялась наносить редкие, но очень неприятные удары. Пятый раунд продолжился в том же ключе: Шарипова гоняла болгарку по рингу и пыталась зажать у канатов. В шестом раунде соперницы начали больше раскрываться, и обмен ударами стал более активным. Этот обмен продолжился и в седьмом раунде - несмотря на усталость, обе девушки-боксеры старались вести себя в ринге активно. Более того, перед самым гонгом Колева выбросила очень сильный свинг, который только благодаря отличной реакции казахстанки просвистел над ее головой.





Восьмой раунд вновь ознаменовался активными действиями Шариповой, которая, не ведая усталости, продолжала буквально вдавливать соперницу в канаты. Колева начала снова прибегать к излюбленному средству, и вязать казахстанку в клинче. В девятом раунде картина ничуть не поменялась: череда ударов от Фирузы - очередной клинч. В заключительном, десятом раунде Шарипова бросилась на болгарку и принялась осыпать ее ударами на разных этажах. Тем не менее, Колевой удалось продержаться все 10 раундов. В итоге все судьи единогласно отдали заслуженную победу нашей соотечественнице.





Такой результат вполне закономерен. Как отмечали тренеры Фирузы, его подопечная во время подготовки к этому поединку боксировала по 16 раундов в спарринге, чередуя среди спарринг-партнеров и мужчин и женщин. После гонга Фируза не выдержала и расплакалась от усталости и нахлынувших эмоций.





«Хочу сказать огромное спасибо всем, что пришли сюда поддержать меня! Спасибо моей команде, хочу сказать спасибо выставке «ЭКСПО-2017» – это грандиозное событие. Спасибо всем моим родным! У меня ушло очень много сил, была проделана огромная работа, впереди нас ждут большие победы! Алга, Казахстан!», – сказала новая чемпионка мира по боксу.





Главному бою вечера предшествовали четыре поединка. В бою за титул чемпиона мира по версии «AlashPride FC» по смешанным единоборствам Мурод Хантуроев проиграл украинцу Юрию Проценко, казахстанец Тамерлан Раимкулов по очкам выиграл у Степана Партнова из Узбекистана, а россиянин Андрей Кременцов не смог продолжить встречу с Амирханом Тулеуовым по причине здоровья. В поединке двух казахстанских боксеров - Айдына Ельжанова и Абылайхана Есентаева - зрители наконец увидели нокаут, пусть и технический: судья после второго нокдауна остановил бой и зафиксировал победу Ельжанова.



