Казахстан потерял второго боксера на чемпионате мира-2017

27 августа 2017, 00:04

Поединок получился односторонним, казахстанец был слабее — 0:5.

На чемпионате мира по боксу в Гамбурге бой предварительного раунда в весовой категории до 52 килограммов провел казахстанец Азамат Исакулов, пишет Sports.kz.

Его соперником стал Инкью Ким из Южной Кореи. Поединок получился односторонним, казахстанец был слабее — 0:5.

28 августа Киму будет противостоять ирландец Брендан Ирвин.

Фото: sports.kz


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