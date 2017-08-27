Следующий бой Шариповой пройдет в Алматы или Таразе
27 августа 2017, 01:14
Бой может состояться уже в ноябре.
Как сообщил менеджер казахстанского боксера, теперь чемпионки мира, победившей в титульном бою соперницу из Болгарии Фирузы Шариповой, следующий бой планируется провести в этом году, скорее всего в ноябре месяце, пишет Sports.kz.
Местом проведения вечера бокса будет либо Алматы, либо родной город спортсменки — Тараз.
Фото: sports.kz
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