15 работ фотографа, которые заставят взглянуть на старость по-новому

К сожалению, в нынешнее время очень редко можно встретить любовь на всю жизнь. Однако фотографу из Нижнего Новгорода Ирине Недялковой удалось создать настоящую love story постановочной пары — 45-летнего Сергея и 62-летней Валентины, которые смогли убедить всю съёмочную группу, что настоящую любовь можно пронести через многие годы.







