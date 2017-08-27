15 работ фотографа, которые заставят взглянуть на старость по-новому
27 августа 2017, 01:42
Настоящую любовь можно пронести через многие годы.
К сожалению, в нынешнее время очень редко можно встретить любовь на всю жизнь. Однако фотографу из Нижнего Новгорода Ирине Недялковой удалось создать настоящую love story постановочной пары — 45-летнего Сергея и 62-летней Валентины, которые смогли убедить всю съёмочную группу, что настоящую любовь можно пронести через многие годы.
Источник: Life.ru
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