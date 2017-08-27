Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

15 работ фотографа, которые заставят взглянуть на старость по-новому

27 августа 2017, 01:42

Настоящую любовь можно пронести через многие годы.

К сожалению, в нынешнее время очень редко можно встретить любовь на всю жизнь. Однако фотографу из Нижнего Новгорода Ирине Недялковой удалось создать настоящую love story постановочной пары — 45-летнего Сергея и 62-летней Валентины, которые смогли убедить всю съёмочную группу, что настоящую любовь можно пронести через многие годы.



Источник: Life.ru

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...