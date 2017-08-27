Фитоняшка хотела показать сложное упражнение, но показала нечто большее
27 августа 2017, 02:06
К счастью, спортсменка легко отнеслась к своей неудаче и посмеялась над ней вместе с оператором.
Забавное видео появилось на развлекательном канале RM Videos в четверг, 24 августа. Девушка пыталась продемонстрировать технику выполнения одного из упражнений, когда тренажёр жестоко над ней пошутил и заставил показать нечто большее, передает Life.ru.
К счастью, спортсменка легко отнеслась к своей неудаче и посмеялась над ней вместе с оператором.
Фото: скриншот
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