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Казахстанские синоптики прогнозируют жару и грозы в разных областях страны

27 августа 2017, 06:11

Местами по республике усилится ветер, на юге с пыльной бурей.

По-прежнему на большую часть Казахстана сохраняется влияние антициклона, где ожидается погода без осадков, лишь на северо-западе и севере с прохождением фронтальных разделов местами пройдут кратковременные дожди с грозами, сообщает Zakon.kz со ссылои на РГП Казгидромет.

Местами по республике усилится ветер, на юге с пыльной бурей. В Южно-Казахстанской, Актюбинской, днем в Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях местами усилится ветер 15-20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей.

В Костанайской, днем в Карагандинской области местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с. В Мангистауской области ночью местами ожидается гроза, днем местами усилится ветер 15-20 м/с. В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях днем местами ожидается гроза.

Днем в Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях местами сохраняется сильная жара. В Актюбинской, Атырауской, Кызылординской, местами в Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Акмолинской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Фото: forpost-sevastopol.ru



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