Двое мужчин, которых полиция отпустила, являются подданными Марокко, еще один — гражданин Алжира.

Полиция Финляндии отпустила трех задержанных в связи с терактом в Турку. Под стражей остаются еще четыре человека , сообщает , сообщает Росбалт со ссылкой на Yle.





Главный подозреваемый — 18-летний марокканец, который прибыл в Финляндию в поисках убежища, также находится под арестом.





СМИ добавляет, что двое мужчин, которых полиция отпустила, являются подданными Марокко, еще один — гражданин Алжира.





Напомним, теракт произошел 18 августа. Вооруженный ножом мужчина убил двоих и ранил еще восемь человек, в том числе трех граждан и подданных Италии, Швеции и Великобритании.



