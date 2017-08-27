Полиция Финляндии отпустила трех задержанных в связи с терактом в Турку
27 августа 2017, 06:18
Двое мужчин, которых полиция отпустила, являются подданными Марокко, еще один — гражданин Алжира.
Полиция Финляндии отпустила трех задержанных в связи с терактом в Турку. Под стражей остаются еще четыре человека, сообщает Росбалт со ссылкой на Yle.
Главный подозреваемый — 18-летний марокканец, который прибыл в Финляндию в поисках убежища, также находится под арестом.
СМИ добавляет, что двое мужчин, которых полиция отпустила, являются подданными Марокко, еще один — гражданин Алжира.
Напомним, теракт произошел 18 августа. Вооруженный ножом мужчина убил двоих и ранил еще восемь человек, в том числе трех граждан и подданных Италии, Швеции и Великобритании.
Фото: sputnik-news.ee
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