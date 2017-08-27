Казахстан занимает 14 место после семи дней Летней Универсиады-2017

За неделю казахстанские спортсмены завоевали 13 медалей (3 золотых, 4 серебряных, 6 бронзовых) на Летней Универсиаде в Тайбэе (Китай) , сообщает , сообщает Sports.kz





«Золото» Казахстану принесли тяжелоатлеты — Альберт Линдер (весовая категория до 69 килограммов), Айдар Казов (77 кг) и Денис Уланов (85 кг). Серебряными призерами стали пловец Дмитрий Баландин (200 метров брассом), Жансель Дениз (таэквондо, 73 кг) и тяжелоатлеты Рустем Сыбай (94 кг) и Карина Горичева (69 кг). «Бронзу» выиграли дзюдоисты Рустам Ибраев (60 кг), Бекадил Шаймерденов (73 кг) и Отгонцецэг Галбадрах (48 кг), пловец Дмитрий Баландин (100 метров брассом), мужская команда Казахстана по таэквондо и тяжелоатлет Арли Чонтей (56 кг).





В медальном зачете Казахстан расположился на 14 позиции. Первая тройка — Южная Корея — 67 (26-17-24), Япония — 64 (25-17-22), Китайский Тайбэй — 53 (17-22-14).



