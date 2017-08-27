Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Во Франции резко падает рейтинг президента Макрона

27 августа 2017, 06:29

Работой Макрона довольны лишь 40% респондентов, тогда как не одобряют его деятельность 57% французов.

Популярность президента Франции Эммануэля Макрона снизилась на 14 п.п. за последний месяц. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Journal du Dimanche.

Согласно данным опроса службы Ifop, в августе работой Макрона довольны лишь 40% респондентов, тогда как не одобряют его деятельность 57% французов. За два месяца, как отмечается, французский президент потерял 24 п.п.

В то же время в августе 2012 года работу новоизбранного на тот момент Франсуа Олланда одобряли 54% французов.

Ifop опросила 1023 совершеннолетних граждан Франции для своего исследования в период с 25 по 26 августа.

Ранее опрос другой службы также показал, что большинство французов недовольны работой Макрона.

Фото: hvylya.net

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...