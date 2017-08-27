Во Франции резко падает рейтинг президента Макрона
27 августа 2017, 06:29
Работой Макрона довольны лишь 40% респондентов, тогда как не одобряют его деятельность 57% французов.
Популярность президента Франции Эммануэля Макрона снизилась на 14 п.п. за последний месяц. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Journal du Dimanche.
Согласно данным опроса службы Ifop, в августе работой Макрона довольны лишь 40% респондентов, тогда как не одобряют его деятельность 57% французов. За два месяца, как отмечается, французский президент потерял 24 п.п.
В то же время в августе 2012 года работу новоизбранного на тот момент Франсуа Олланда одобряли 54% французов.
Ifop опросила 1023 совершеннолетних граждан Франции для своего исследования в период с 25 по 26 августа.
Ранее опрос другой службы также показал, что большинство французов недовольны работой Макрона.
Фото: hvylya.net
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