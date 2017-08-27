Вольник Танатаров выиграл «бронзу» чемпионата мира-2017
27 августа 2017, 06:37
Победил в соревнованиях итальянец Франк Чамисо Маркес.
Казахстанец Акжурек Танатаров завоевал бронзовую медаль в вольной борьбе в весовой категории до 70 килограммов, сообщает Sports.kz.
Он победил турецкого борца Якупа Гора — 4:2. Также «бронза» у японца Юхи Фуджинами.
Победил в соревнованиях итальянец Франк Чамисо Маркес — в финале он не оставил шансов американцу Джеймсу Малкольму Грину, который в итоге стал серебряным призером — 8:0.
Фото: sports.kz
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