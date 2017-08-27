Вольник Танатаров выиграл «бронзу» чемпионата мира-2017

Казахстанец Акжурек Танатаров завоевал бронзовую медаль в вольной борьбе в весовой категории до 70 килограммов , сообщает , сообщает Sports.kz





Он победил турецкого борца Якупа Гора — 4:2. Также «бронза» у японца Юхи Фуджинами.





Победил в соревнованиях итальянец Франк Чамисо Маркес — в финале он не оставил шансов американцу Джеймсу Малкольму Грину, который в итоге стал серебряным призером — 8:0.





Фото: sports.kz



