Вольник Танатаров выиграл «бронзу» чемпионата мира-2017

27 августа 2017, 06:37

Победил в соревнованиях итальянец Франк Чамисо Маркес.

Казахстанец Акжурек Танатаров завоевал бронзовую медаль в вольной борьбе в весовой категории до 70 килограммов, сообщает Sports.kz.

Он победил турецкого борца Якупа Гора — 4:2. Также «бронза» у японца Юхи Фуджинами.

Победил в соревнованиях итальянец Франк Чамисо Маркес — в финале он не оставил шансов американцу Джеймсу Малкольму Грину, который в итоге стал серебряным призером — 8:0.

Фото: sports.kz


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