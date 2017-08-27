В Гонконге отменили более 140 авиарейсов из-за тропического шторма
27 августа 2017, 06:52
Объявлен восьмой уровень штормовой опасности.
Из-за приближения тропического шторма Pakhar в аэропорту Гонконга отменили более 140 авиарейсов. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на South China Morning Post.
Также сообщается, что в административных районах Гонконг и Макао объявлен восьмой уровень штормовой опасности.
Все школы Гонконга будут закрыты на сутки, в районе ограничат движение транспорта.
Ранее мощный ураган «Харви» прошел по территории американского штата Техас.
Фото: vladtime.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4875032-860eebe778cb61e488cdb107005a54e5
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...