Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Гонконге отменили более 140 авиарейсов из-за тропического шторма

27 августа 2017, 06:52

Объявлен восьмой уровень штормовой опасности.

Из-за приближения тропического шторма Pakhar в аэропорту Гонконга отменили более 140 авиарейсов. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на South China Morning Post.

Также сообщается, что в административных районах Гонконг и Макао объявлен восьмой уровень штормовой опасности.

Все школы Гонконга будут закрыты на сутки, в районе ограничат движение транспорта.

Ранее мощный ураган «Харви» прошел по территории американского штата Техас.

Фото: vladtime.ru

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...