В Алматы растонировали люксовый Gelandewagen

Очередной затонированный дорогой автомобиль остановили полицейские на одной из центральных улиц города Алматы , передает , передает patrul.kz





Днем 26 августа сотрудники ДПП при патрулировании заметили на проспекте Достык полностью тонированный Mercedes Gelandewagen. Машина была остановлена. Внутри находились водитель-телохранитель и тот, кого он охраняет.





После непродолжительного разговора стражи порядка содрали тонировочную пленку с боковых окон и лобового стекла внедорожника.





Никакие увещевания и просьбы водителя не помогли, перед законом все равны – это ему и продемонстрировали стражи порядка.





После этого на нарушителя был составлен административный протокол, ему придется уплатить штраф – 5 МРП. Если он решится снова нанести тонировку, это уже повлечет штраф в размере 25 МРП, изъятие водительских прав и направление на пересдачу экзамена…





Полицейские еще раз доказали, что к ответственности будет привлечен каждый допустивший нарушение правил дорожного движения.



