В Алматы растонировали люксовый Gelandewagen
27 августа 2017, 07:17
Стражи порядка содрали тонировочную пленку с боковых окон и лобового стекла внедорожника.
Очередной затонированный дорогой автомобиль остановили полицейские на одной из центральных улиц города Алматы, передает patrul.kz.
Днем 26 августа сотрудники ДПП при патрулировании заметили на проспекте Достык полностью тонированный Mercedes Gelandewagen. Машина была остановлена. Внутри находились водитель-телохранитель и тот, кого он охраняет.
После непродолжительного разговора стражи порядка содрали тонировочную пленку с боковых окон и лобового стекла внедорожника.
Никакие увещевания и просьбы водителя не помогли, перед законом все равны – это ему и продемонстрировали стражи порядка.
После этого на нарушителя был составлен административный протокол, ему придется уплатить штраф – 5 МРП. Если он решится снова нанести тонировку, это уже повлечет штраф в размере 25 МРП, изъятие водительских прав и направление на пересдачу экзамена…
Полицейские еще раз доказали, что к ответственности будет привлечен каждый допустивший нарушение правил дорожного движения.
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