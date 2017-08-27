Борьба с онкологией истощила Юрия Николаева
27 августа 2017, 07:36
Ведущий рассказал, что болезнь иногда отступает, но потом снова возвращается.
Телеведущий Юрий Николаев посетил программу Ивана Урганта "Смак". Во время эфира он намекнул, что все еще борется с серьезным заболеванием. Николаев сильно потерял в весе и теперь пытается вернуть былую форму. Поэтому для программы он выбрал специальное высококалорийное меню, сообщает Dni.ru
"Мы будем делать диетический коктейль. Но как ты, Иван, понимаешь, диета бывает разная. Бывает диета для меня, а бывает – для тебя. Тебе нужна диета, ты сам знаешь какая. А мне – чтобы я чуть-чуть поднабрал", – пояснил Юрий Николаев.
Телеведущий признался, что придерживается особой диеты для набора веса. По словам Николаева, каждое его утро начинается с молочного коктейля с бананом.
"Пол-литра теплого молока, один банан и одно яйцо взбиваются в блендере, разливаются в стаканы и выпиваются до утреннего кофе", – рассказал Николаев.
Напомним, телеведущий уже много лет ведет борьбу с онкологией. "Это случилось лет одиннадцать-двенадцать назад. Через пять лет случился рецидив, потом еще один. В чем причина моего заболевания, я не знаю", – признался Николаев в 2016 году на шоу Малахова.
Тогда же ведущий рассказал, что болезнь иногда отступает, но потом снова возвращается. "Мне нужно постоянно проверяться, и при малейшем подозрении опять начинать лечение", – отметил он.
Фото: dni24.com
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