Борьба с онкологией истощила Юрия Николаева

Телеведущий Юрий Николаев посетил программу Ивана Урганта "Смак". Во время эфира он намекнул, что все еще борется с серьезным заболеванием. Николаев сильно потерял в весе и теперь пытается вернуть былую форму. Поэтому для программы он выбрал специальное высококалорийное меню

"Мы будем делать диетический коктейль. Но как ты, Иван, понимаешь, диета бывает разная. Бывает диета для меня, а бывает – для тебя. Тебе нужна диета, ты сам знаешь какая. А мне – чтобы я чуть-чуть поднабрал", – пояснил Юрий Николаев.

Телеведущий признался, что придерживается особой диеты для набора веса. По словам Николаева, каждое его утро начинается с молочного коктейля с бананом.

"Пол-литра теплого молока, один банан и одно яйцо взбиваются в блендере, разливаются в стаканы и выпиваются до утреннего кофе", – рассказал Николаев.