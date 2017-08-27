Самолет пилотажной группы загорелся во время авиашоу в Канаде

В результате возгорания пилот не пострадал.

Во время авиашоу неподалеку от канадского города Галифакс один из самолетов пилотажной группы Snowbirds загорелся . Об этом сообщает . Об этом сообщает CTV News.





Как отмечается, возгорание самолета произошло сразу после приземления. Огонь был замечен в носовой части самолета. На место инцидента прибыли две пожарные машины, потушившие огонь.





В результате возгорания пилот не пострадал. Планируется, что пилотажная группа продолжит участвовать в авиашоу в воскресенье, 27 августа.



