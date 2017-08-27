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Самолет пилотажной группы загорелся во время авиашоу в Канаде

27 августа 2017, 08:03

В результате возгорания пилот не пострадал.

Во время авиашоу неподалеку от канадского города Галифакс один из самолетов пилотажной группы Snowbirds загорелся. Об этом сообщает CTV News.

Как отмечается, возгорание самолета произошло сразу после приземления. Огонь был замечен в носовой части самолета. На место инцидента прибыли две пожарные машины, потушившие огонь.

В результате возгорания пилот не пострадал. Планируется, что пилотажная группа продолжит участвовать в авиашоу в воскресенье, 27 августа.

Фото: ria.ru

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