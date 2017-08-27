Казахстан и Азербайджан отмечают 25-летие установления дипотношений

Казахстан и Азербайджан отмечают 25-летие установления дипломатических отношений. За эти годы страны наладили сотрудничество во всех сферах, реализовали крупные региональные проекты в области энергетики, транспорта и не только, передает передает 24.kz





Казахстан и Азербайджан прошли 25-летний период сотрудничества, как независимые государства. Сегодня выросло поколение казахов и азербайджанцев, которые уже не живут в одной стране. Однако связи между ними не разрывались, поскольку их объединяют общие тюркские корни, культурные и исторические ценности. Ведь связи двух народов уходят в глубь веков. И сегодня нет такой сферы, где наши страны не развивали бы отношения.





Ганира Пашаева, депутат парламента Азербайджана:





- После обретения независимости Азербайджана и Казахстана отношения между ними получили сильный толчок к укреплению. Обе страны оказывают друг другу серьезную поддержку в международных организациях. В любых вопросах, касающихся Казахстана, Азербайджан активно защищает его позиции. Наряду с политическими связями, экономические отношения сегодня демонстрируют высокий уровень развития. Во всех сферах есть продвижение – это строительный, энергетический, торговый, сельскохозяйственный, финансовый сектора. Реализация совместных крупных проектов усиливает в регионе позицию обоих государств.





Депутаты отмечают крепкие связи между нашими странами и в области гуманитарного сотрудничества. В Азербайджане переводится казахская литература, проводятся совместные культурные мероприятия.





Адиль Алиев, руководитель азербайджано-казахстанской межпарламентской группы дружбы:





- Связи Казахстана и Азербайджана крепкие как на уровне глав государств, так и правительства, и парламента. В связи с 25-летием дипломатических связей могу отметить, что на правительства и парламенты обеих стран возлагается большая ответственность в том, чтобы сохранить достигнутое и развиваться дальше, используя большой потенциал наших стран. И есть очень серьезные усилия в этом направлении. Связи с новым парламентом также находятся на уровне постоянного контакта. По приглашению наших коллег до конца года мы совершим визит в Казахстан. Думаю, это послужит дальнейшему укреплению отношений. За последние годы обе страны смогли продвинуться в области транспорта и логистики, энергетики, поддержали друг друга в реализации политических и международных инициатив, в проведении различных мероприятий мирового уровня. Одним из таких примеров является международная выставка EXPO 2017, которая в эти дни проходит в Астане.





Авторы: Шафаг Алиева, Эльшан Шахбалаев







