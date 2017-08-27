В Астане стартовал грандиозный марафон ШОС

Среди участников марафона А. Исекешев, Д.Абаев, А.Мухамедиулы, К.Ислам и многие другие.

Международный марафон Шанхайской организации сотрудничества стартовал в Астане, передает корреспондент передает корреспондент МИА «Казинформ».





Участники марафона разделились на три категории: самые подготовленные и выносливые пробегут 42 км, большая же часть постарается преодолеть среднюю дистанцию в 10 км. Для самых пожилых и юных участников предусмотрена символическая дистанция протяженностью в 2017 м.





Среди участников марафона были замечены аким Астаны Асет Исекешев, министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев, министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, известный казахстанский боксер Канат Ислам и многие другие.





Ранее свое участие подтвердили олимпийский чемпион Афин, боксер Бахтияр Артаев, олимпийский чемпион Лондона Александр Винокуров, двукратный серебряный призёр по боксу Олимпийских игр 1996 и 2000 годов Булат Жумадилов, серебряный призёр Олимпийских игр 2010 по биатлону в Ванкувере Елена Хрусталева, бронзовый призёр Олимпийских игр 1998 года по конькобежному спорту Людмила Прокашева, известный казахстанский велогонщик велокоманды «Астаны» Асан Базаев, чемпион мира среди молодежи по каратэ-до Алишер Кабдулаев, победитель «Казакстан Барысы» 2011 года, серебряный призер 2017 года Улан Рыскул и многие другие.





«Атмосфера положительная, ещё не началось, а уже тысячи людей пришли на этот уникальный марафон. Я пробегу 10 км, так как по протоколу нужно встречать победителей, но планировал пробежать 42 км. Мы поставили 9 номинаций, первый приз 4,5 млн тенге, это очень хороший приз для марафона. Сегодня много иностранных участников, участвуют все спортсмены стран Шанхайской организации сотрудничества, а также олимпийские чемпионы», - сказал перед началом забега Арыстанбек Мухамедиулы.





Организаторами мероприятия выступают Министерство культуры и спорта РК, акимат Астаны, Федерация легкой атлетики РК и Юньнаньская компания культуры и спорта «ШАНХЭ».





Автор: Азамат Сыздыкбаев







