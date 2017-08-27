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Ураган «Харви»: число жертв уже достигло трех

27 августа 2017, 09:17

Люди погибли в округе Аранзас.

Число жертв урагана «Харви», обрушившегося на американский штат Техас, достигло трех. Об этом в субботу, 26 августа, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Los Angeles Times.

По данным пожарного департамента, на которые ссылается издание, люди погибли в округе Аранзас. Сейчас спасатели ликвидируют последствия урагана на территории штата.

Также в субботу сообщалось, что ураган «Харви» ослаб до уровня тропического шторма. Максимальная скорость прохождения урагана составляет около 112 километров в час. Ранее это значение составляло около 290 километров в час. Также стало известно о гибели одного человека.

Ранее в НАСА показали, как «Харви» выглядит из космоса.

Президент США Дональд Трамп объявил в Техасе режим стихийного бедствия из-за «Харви», который обрушился на этот штат. Предположительно, ураган станет самым крупным штормом в Соединенных Штатах за последние 10 лет.

Фото: ria.ru


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