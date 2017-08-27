Баду Джек выиграл пояс WBA в полутяжелом весе в андеркарте боя Мейвезер - МакГрегор
27 августа 2017, 09:43
Поединок состоялся в андеркарте боя между Флойдом Мейвезером-младшим и звездой UFC Конором МакГрегором.
Британский боксер-профессионал Натан Клеверли проиграл свой пояс WBA Regular в полутяжелом весе шведу Баду Джеку, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Поединок состоялся в андеркарте боя между Флойдом Мейвезером-младшим и звездой UFC Конором МакГрегором.
Уже в первых раундах Джек захватил явное преимущество над соперником, а в пятом после серии результативных атак рефери решил остановить поединок.
Теперь, согласно решению Всемирной боксерской ассоциации, Джек будет обязан встретиться с обязательным претендентом на этот пояс россиянином Дмитрием Биволом. Боксерам дано время до 11 сентября, чтобы договориться.
Фото: vesti.kz
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