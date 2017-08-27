Мигель Котто стал новым чемпионом WBO в первом среднем весе
27 августа 2017, 09:57
В бою за вакантный титул он победил Йошихиро Камегаи.
36-летний пуэрториканский боксер-профессионал Мигель Котто завоевал пояс чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В бою за вакантный титул Котто встречался с и 34-летним японцем Йошихиро Камегаи. Поединок прошел в Карсоне (штат Калифорния, США) и продлился все 12 раундов. Котто одержал победу единогласным решением судей.
Напомним, в преддверии этого боя Котто заявил, что завершит карьеру в конце этого года.
Фото: sport.bigmir.net
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