Мигель Котто стал новым чемпионом WBO в первом среднем весе

27 августа 2017, 09:57

В бою за вакантный титул он победил Йошихиро Камегаи.

36-летний пуэрториканский боксер-профессионал Мигель Котто завоевал пояс чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В бою за вакантный титул Котто встречался с и 34-летним японцем Йошихиро Камегаи. Поединок прошел в Карсоне (штат Калифорния, США) и продлился все 12 раундов. Котто одержал победу единогласным решением судей.

Напомним, в преддверии этого боя Котто заявил, что завершит карьеру в конце этого года.

Фото: sport.bigmir.net



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