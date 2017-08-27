В Алматы автомобиль влетел в яму, где прокладывали трубы

Автомобиль слетел с дороги в яму, где ведутся работы по прокладке теплотрассы , сообщили , сообщили Sputnik Казахстан очевидцы произошедшего.





Двигаясь по улице Ангарская, не доезжая улицы Мукатая, на затяжном повороте водитель Toyota Avensis по невыясненным пока причинам не справился с управлением и слетел в яму, где ведутся работы по замене труб для теплотрасс.





ДТП обошлось без пострадавших.

После происшествия находящийся в алкогольном опьянении хозяин авто утверждал, что за рулем находился трезвый водитель, который скрылся с места ДТП.

