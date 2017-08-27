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Настоящая ферма Марка Твена выставлена на продажу

27 августа 2017, 10:45

Она была построена в 1860 году.

Ферма американского писателя Марка Твена выставлена на продажу в штате Коннектикут. Об этом сообщает ABC News.

Территория фермы Jean's Farm занимает чуть более семи гектаров. Она была построена в 1860 году. Позднее Марк Твен приобрел ее для своей младшей дочери Джейн.

В главном доме площадью 339 кв м находятся пять спален и четыре ванные комнаты. К настоящему моменту и дом, и вся прилегающая территория тщательно отреставрированы.

Стоимость недвижимости составляет $1,85 млн.

Фото: abcnews.com

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