Настоящая ферма Марка Твена выставлена на продажу
27 августа 2017, 10:45
Она была построена в 1860 году.
Ферма американского писателя Марка Твена выставлена на продажу в штате Коннектикут. Об этом сообщает ABC News.
Территория фермы Jean's Farm занимает чуть более семи гектаров. Она была построена в 1860 году. Позднее Марк Твен приобрел ее для своей младшей дочери Джейн.
В главном доме площадью 339 кв м находятся пять спален и четыре ванные комнаты. К настоящему моменту и дом, и вся прилегающая территория тщательно отреставрированы.
Стоимость недвижимости составляет $1,85 млн.
Фото: abcnews.com
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