EXPO 2017: анонс мероприятий на 28 августа

Что посмотреть на международной выставке в понедельник.

10 июня 2017 года открыла свои двери Международная специализированная выставка «Астана ЭКСПО-2017». Основная тема ЭКСПО-2017 – «Энергия будущего».





Для посетителей выставки подготовлена обширная программа.





Так, в 09:00 рамках празднования Национального Дня африканской страны Кения состоится забег «Энергия человека». В забеге примут участие звезды легкой атлетики Пол Тергат, Вакихури Дуглас и ЛорнаКиплагат, жители и гости столицы, участники выставки и официальные лица. До забега спортсмены проведут разминку и мастер-класс для публики. Участники пробегут дистанцию в 4 км вокруг территории Выставки. Соревнование завершится концертом африканской группы Bamos, награждением участников и фотосессией с чемпионами.





В 09:30 начнется XI конференция ФЭБ на тему: «Международная экономика и политика в сфере защиты окружающей среды», посвященная продвижению экологически чистой энергии и "зеленого" образа жизни.





В рамках форума с докладом выступят:





Марат Бекетаев, Министр юстиции Республики Казахстан;

Женис Касымбек, Министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан;

Ербол Шорманов, Заместитель председателя правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017»;

Мохан Мунасинге, Лауреат Нобелевской премии за работу в области изменения климата.





В 11:30 министр энергетики США Рик Перри посетит международную выставку ЭКСПО-2017 во главе президентской делегации, назначенной президентом Дональдом Трампом .





В состав делегации вошли посол Соединенных Штатов в Республике Казахстан Джордж Крол, конгрессмен Кевин Крамер, президент и главный исполнительный директор Корпорации частных зарубежных инвестиций Рэй Уошберн, заместитель помощника президента США по вопросам национальной безопасности Лиза Кертис, а также представители компании General Electric и Overseas Private Investment Corporation.





Вместе с министром энергетики Казахстана Канатом Бозумбаевым министр Перри, а также другие члены делегации совершат тур по ЭКСПО, включая национальный павильон Казахстана «Нур Алем» и национальный павильон США. В 11:30 министр Перри оставит памятную запись в книге пожеланий на первом этаже павильона «Нур Алем». В 12:00 в американском павильоне состоится брифинг с участием Министра Перри. (К вашему вниманию: из-за плотного графика у министра Перри не будет возможности ответить на вопросы журналистов.)





В 12:30 в Медиа центре состоится пресс-конференция. В конференции примут участие генеральный комиссар, глава Государственного департамента торговли Кении Доктор Крис Кипто, министр промышленности, торговли и кооперативов Кении Адан Мохамед, глава Совета продвижения экспорта Кении Джасвиндер Беди, генеральный директор Совета по содействию экспорту Питер Бивотт, посол Кении в России Хиллари Киенго. Спикеры, также, расскажут о целях участия Кении в выставке и уже достигнутых результатах, а также, о развитии и укреплении сотрудничества с Казахстаном как ключевым рынком для Африки.





В 15:00 состоится Национальный день Республики Кения. В мероприятии примет участие министр торговли, индустрии и кооперативов Адан Мохамед. Церемония завершится концертом знаменитой африканской группы Bamos и сюрпризным номером от Кенийского павильона для публики.





В 16:00 состоится церемония передачи государствами-участниками ЭКСПО-2017 части своих экспонатов музею ЭКСПО.

36 международных павильонов намерены передать музею 180 уникальных предметов. Среди них: «Austrian Power Machine» (австрийская силовая машина); талисман тайского павильона - Пха-Ланг; персональная музейная живопись из итальянского павильона и т.д.

В мероприятии примут участие: Димитрий Керкензес, заместитель генерального секретаря МБВ; Лиу Сиу Хуа, директор ЭКСПО музея.

Отметим, что музей World Expo расположен в городе Шанхай. Совместный проект Международного Бюро Выставок и шанхайского муниципалитета был создан 1 мая 2017 года. Это единственный официальный музейно-литературный и научно-исследовательский центр МБВ, где будет содержаться вся информация об истории ЭКСПО. На сегодняшний день, в копилке Всемирного музея ЭКСПО почти 20000 экспонатов.



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