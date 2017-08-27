Бой века: Флойд Мейвезер нокаутировал Конора МакГрегора в десятом раунде

12-кратный чемпион мира по боксу американец Флойд Мейвезер-младший одержал досрочную победу над чемпионом UFC ирландцем Конором МакГрегором, сообщает корреспондент сообщает корреспондент Vesti.kz





Поединок состоялся в Лас-Вегасе на арене T-Mobile в первом среднем весе (до 69,85 килограмма) по правилам бокса. Бой был рассчитан на 12 раундов, но завершился в десятом, когда Мейвезер нокаутировал МакГрегора, не имеющего опыта выступления в профессиональном боксе.





Последний бой в профи-боксе Мейвезер провел в сентябре 2015 года, после чего объявил о завершении карьеры. До этого он одержал победы во всех 49 боях, таким образом, победа над МакГрегором стала для него 50-й на профессиональном ринге.





По данным Mirror, организаторы заработают на этом поединке больше 600 миллионов долларов, а сами бойцы получат около 100 миллионов каждый.





Отметим, что на кону этого боя стоял специальный пояс, который изготовил Всемирный боксерский совет (WBC). Трофей, получивший название Money Belt, изготовлен из крокодиловой кожи и содержит 3360 бриллиантов, 600 сапфиров и 300 изумрудов.





Фото: vesti.kz







