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Другое воздушное судно "Эйр Астаны" направлено за застрявшими в Анталье

27 августа 2017, 11:26

Ранее всем пассажирам предоставили проживание в гостинице и питание.

Рейс авиакомпании Air Astana КС 216, который должен был вылететь из Антальи в Астану в 11:30 по местному времени, был задержан по технической причине согласно процедурам авиаперевозчика. Об этом сообщили в департаменте корпоративных коммуникаций АО "Эйр Астана", передает Today.kz.

Всем пассажирам предоставили проживание в гостинице и питание. Для их вывоза было отправлено другое воздушное судно. Ожидаемое время вылета рейса - 27 августа в 12:00 по местному времени.

Для получения компенсаций пассажиры могут написать по адресу: customer.relations@airastana.com.

Фото: Aviata.kz

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