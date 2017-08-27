Другое воздушное судно "Эйр Астаны" направлено за застрявшими в Анталье

Ранее всем пассажирам предоставили проживание в гостинице и питание.





Всем пассажирам предоставили проживание в гостинице и питание. Для их вывоза было отправлено другое воздушное судно. Ожидаемое время вылета рейса - 27 августа в 12:00 по местному времени.





Для получения компенсаций пассажиры могут написать по адресу: customer.relations@airastana.com.



