Появилось видео победы Флойда Мейвезера над Конором МакГрегором
27 августа 2017, 12:17
Бой завершился в десятом раунде.
Полное видео боя между 12-кратным чемпионом мира по боксу американцем Флойдом Мейвезером-младшим и чемпионом UFC ирландцем Конором МакГрегором появилось в Сети.
Напомним, что поединок состоялся в Лас-Вегасе на арене T-Mobile в первом среднем весе (до 69,85 килограмма) по правилам бокса и завершился в 10-м раунде, когда рефери остановил поединок после серии ударов Мейвезера.
Флойд выиграл техническим нокаутом, эта победа стала 50-й на профессиональном ринге.
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