Появилось видео победы Флойда Мейвезера над Конором МакГрегором

Полное видео боя между 12-кратным чемпионом мира по боксу американцем Флойдом Мейвезером-младшим и чемпионом UFC ирландцем Конором МакГрегором появилось в Сети.





Напомним, что поединок состоялся в Лас-Вегасе на арене T-Mobile в первом среднем весе (до 69,85 килограмма) по правилам бокса и завершился в 10-м раунде, когда рефери остановил поединок после серии ударов Мейвезера.





Флойд выиграл техническим нокаутом, эта победа стала 50-й на профессиональном ринге.







