Джаксыбеков, Масимов, Абаев и Мухамедиулы пробежали среди марафонцев в Астане

27 августа 2017, 12:41

Марафон собрал под своим знаменем сотни участников из разных стран мира, не поленившихся проснуться рано утром, чтобы немного побегать.

Руководитель Администрации Президента РК Адильбек Джаксыбеков и председатель Комитета национальной безопасности Карим Масимов приняли участи в международном 42-километровом марафоне ШОС, передает Today.kz.

Также в забеге на 10 километров приняли участие министр информации и коммуникаций Даурен Абаев и министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы.

Марафон собрал под своим знаменем сотни участников из разных стран мира, не поленившихся проснуться рано утром, чтобы немного побегать.

Помимо молодежи, в забегах участвовали дети, люди в возрасте и инвалиды-колясочники.

В рамках марафона проходило три забега на дистанции 2 017 метров, 10 и 42 километра.

Фото: vesti.kz

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