Джаксыбеков, Масимов, Абаев и Мухамедиулы пробежали среди марафонцев в Астане
27 августа 2017, 12:41
Марафон собрал под своим знаменем сотни участников из разных стран мира, не поленившихся проснуться рано утром, чтобы немного побегать.
Руководитель Администрации Президента РК Адильбек Джаксыбеков и председатель Комитета национальной безопасности Карим Масимов приняли участи в международном 42-километровом марафоне ШОС, передает Today.kz.
Также в забеге на 10 километров приняли участие министр информации и коммуникаций Даурен Абаев и министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы.
Марафон собрал под своим знаменем сотни участников из разных стран мира, не поленившихся проснуться рано утром, чтобы немного побегать.
Помимо молодежи, в забегах участвовали дети, люди в возрасте и инвалиды-колясочники.
В рамках марафона проходило три забега на дистанции 2 017 метров, 10 и 42 километра.
Фото: vesti.kz
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com