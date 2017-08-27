Джаксыбеков, Масимов, Абаев и Мухамедиулы пробежали среди марафонцев в Астане

Марафон собрал под своим знаменем сотни участников из разных стран мира, не поленившихся проснуться рано утром, чтобы немного побегать.

Руководитель Администрации Президента РК Адильбек Джаксыбеков и председатель Комитета национальной безопасности Карим Масимов приняли участи в международном 42-километровом марафоне ШОС , передает , передает Today.kz





Также в забеге на 10 километров приняли участие министр информации и коммуникаций Даурен Абаев и министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы.





Марафон собрал под своим знаменем сотни участников из разных стран мира, не поленившихся проснуться рано утром, чтобы немного побегать.





Помимо молодежи, в забегах участвовали дети, люди в возрасте и инвалиды-колясочники.





В рамках марафона проходило три забега на дистанции 2 017 метров, 10 и 42 километра.



