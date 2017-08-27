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Уходить надо красиво: Мэйуэзер объявил о завершении карьеры боксера

27 августа 2017, 12:51

Победа над Макгрегором стала для Мэйуэзера 50 победой при отсутствии поражений, 27 боев Флойда завершились досрочно.

Американский боксер Флойд Мэйуэзер после боя, в котором он победил ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, заявил о завершении карьеры на ринге. Об этом сообщает Lenta.ru.

«Сегодняшний вечер ознаменован моим последним боем. Я выбрал себе подходящего партнера, чтобы "потанцевать"», — сказал после боя Мэйуэзер. Американец объявлял о завершении карьеры дважды — в 2007-м и в 2015-м.

Ранее сообщалось, что победа над Макгрегором стала для Мэйуэзера 50-ой победой при отсутствии поражений, 27 боев Флойда завершились досрочно. Ранее лучшие показатели были в активе тяжеловеса Рокки Марчиано, который с 1947 по 1955 годы одержал 49 побед (43 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.

Бой между Макгрегором и Мэйуэзером состоялся в ночь на 27 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в рамках первой средней весовой категории (до 69 килограммов) прошел и не был титульным. Мэйуэзер одержал победу техническим нокаутом. Судья остановил поединок в десятом раунде на отметке 1:05.

Фото: Ykt.Ru

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