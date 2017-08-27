В Алматы перевернулась груженная деньгами инкассаторская машина, пострадали двое

Инкассаторская машина попала в ДТП в Алматы , сообщили , сообщили Sputnik Казахстан очевидцы.





Lexus ES300 и инкассаторская "ГАЗель" ехали по улице Павлодарская. Девушка — водитель "легковушки" — решила развернуться и, боясь не вместиться, увеличила радиус разворота, проехав немного вправо.





В этот момент сзади ехала инкассаторская машина, водитель которой во избежание столкновения резко вырулил вправо, однако из-за того, что маневр был совершен на скорости, грузовик накренился, проехал несколько метров, ударил сзади Lexus и опрокинулся набок.





В результате дорожного происшествия пострадали водитель и пассажир "ГАЗели". Приехавшая на место бригада "скорой помощи" осмотрела их, но от госпитализации оба отказались.

Деньги из инкассаторской машины забрал другой автомобиль.







