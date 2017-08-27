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В Алматы перевернулась груженная деньгами инкассаторская машина, пострадали двое

27 августа 2017, 12:58

Деньги из инкассаторской машины забрал другой автомобиль.

Инкассаторская машина попала в ДТП в Алматы, сообщили Sputnik Казахстан очевидцы.

Lexus ES300 и инкассаторская "ГАЗель" ехали по улице Павлодарская. Девушка — водитель "легковушки" — решила развернуться и, боясь не вместиться, увеличила радиус разворота, проехав немного вправо.

В этот момент сзади ехала инкассаторская машина, водитель которой во избежание столкновения резко вырулил вправо, однако из-за того, что маневр был совершен на скорости, грузовик накренился, проехал несколько метров, ударил сзади Lexus и опрокинулся набок.

В результате дорожного происшествия пострадали водитель и пассажир "ГАЗели". Приехавшая на место бригада "скорой помощи" осмотрела их, но от госпитализации оба отказались.

Деньги из инкассаторской машины забрал другой автомобиль.




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