В Алматы перевернулась груженная деньгами инкассаторская машина, пострадали двое
27 августа 2017, 12:58
Деньги из инкассаторской машины забрал другой автомобиль.
Инкассаторская машина попала в ДТП в Алматы, сообщили Sputnik Казахстан очевидцы.
Lexus ES300 и инкассаторская "ГАЗель" ехали по улице Павлодарская. Девушка — водитель "легковушки" — решила развернуться и, боясь не вместиться, увеличила радиус разворота, проехав немного вправо.
В этот момент сзади ехала инкассаторская машина, водитель которой во избежание столкновения резко вырулил вправо, однако из-за того, что маневр был совершен на скорости, грузовик накренился, проехал несколько метров, ударил сзади Lexus и опрокинулся набок.
В результате дорожного происшествия пострадали водитель и пассажир "ГАЗели". Приехавшая на место бригада "скорой помощи" осмотрела их, но от госпитализации оба отказались.
Деньги из инкассаторской машины забрал другой автомобиль.
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