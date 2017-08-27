Фанатка фильмов ужасов рискнула своей карьерой ради жуткого тату на полчерепа
27 августа 2017, 13:43
Девушка сказала, что она успешная карьеристка и новая татуировка совершенно ей не помешает.
Мастер татуировки из Нью-Йорка Пол Бут выложил в своём "инстаграме" новую работу — татуировку по мотивам фильма ужасов 1997 года "Сквозь горизонт". Моделью стала девушка по имени Крис, которая любезно подставила свой лысый череп под его тату-машинку, сообщает Life.ru
Многие даже не слышали об этом фильме, который девушка так любит, несмотря на то что в нём снялись маститые голливудские актёры — Сэм Нилл и Лоуренс Фишборн (Морфеус из "Матрицы). По сюжету, космический корабль возвращается из чёрной дыры с чем-то неизведанным на борту.
Прежде чем взяться за столь эксцентричную работу, мастер спросил у Крис, кем она работает. Девушка сказала, что она успешная карьеристка и новая татуировка совершенно ей не помешает.
После публикации работы в "Инстаграме" пользователи стали писать в основном положительные отзывы, но нашлись и те, кто с ними не согласился. "Как вы можете называть себя художником после того, как изуродовали девушку?" — пишет один из комментаторов.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4875054-547aca540262e2ee9ac8df1aed97c040
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...