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Фанатка фильмов ужасов рискнула своей карьерой ради жуткого тату на полчерепа

27 августа 2017, 13:43

Девушка сказала, что она успешная карьеристка и новая татуировка совершенно ей не помешает.

Мастер татуировки из Нью-Йорка Пол Бут выложил в своём "инстаграме" новую работу — татуировку по мотивам фильма ужасов 1997 года "Сквозь горизонт". Моделью стала девушка по имени Крис, которая любезно подставила свой лысый череп под его тату-машинку, сообщает Life.ru

Многие даже не слышали об этом фильме, который девушка так любит, несмотря на то что в нём снялись маститые голливудские актёры — Сэм Нилл и Лоуренс Фишборн (Морфеус из "Матрицы). По сюжету, космический корабль возвращается из чёрной дыры с чем-то неизведанным на борту.

Прежде чем взяться за столь эксцентричную работу, мастер спросил у Крис, кем она работает. Девушка сказала, что она успешная карьеристка и новая татуировка совершенно ей не помешает.

После публикации работы в "Инстаграме" пользователи стали писать в основном положительные отзывы, но нашлись и те, кто с ними не согласился. "Как вы можете называть себя художником после того, как изуродовали девушку?" — пишет один из комментаторов.




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