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Расстроенный МакГрегор не удержался от бокала виски на пресс-конференции после боя

27 августа 2017, 14:31

Спортсмен отвечал на вопросы журналистов, выпивая алкоголь.

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор пришел с бутылкой виски на пресс-конференцию после поражения в бою с американским боксером Флойдом Мэйуэзером. Видео размещено в Twiter журналиста газеты Metro Корала Барри.

Спортсмен отвечал на вопросы журналистов, выпивая алкоголь.

Напомним, бой между Макгрегором и Мэйуэзером состоялся в ночь на 27 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в рамках первой средней весовой категории (до 69 килограммов) и не был титульным. Американец одержал победу техническим нокаутом в 10 раунде.



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