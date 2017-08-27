Расстроенный МакГрегор не удержался от бокала виски на пресс-конференции после боя
27 августа 2017, 14:31
Спортсмен отвечал на вопросы журналистов, выпивая алкоголь.
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор пришел с бутылкой виски на пресс-конференцию после поражения в бою с американским боксером Флойдом Мэйуэзером. Видео размещено в Twiter журналиста газеты Metro Корала Барри.
Спортсмен отвечал на вопросы журналистов, выпивая алкоголь.
Напомним, бой между Макгрегором и Мэйуэзером состоялся в ночь на 27 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в рамках первой средней весовой категории (до 69 килограммов) и не был титульным. Американец одержал победу техническим нокаутом в 10 раунде.
Conor McGregor goes out laughing pic.twitter.com/Mdi5Nhc4r3— Coral Barry (@Coral__Barry) 27 августа 2017 г.
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