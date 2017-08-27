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Взрыв прогремел на оружейном складе в Азербайджане, есть пострадавшие

27 августа 2017, 14:39

В настоящее время с близлежащих территорий эвакуируют людей.

На оружейном складе в воинской части в поселке Гилязи Хызынского района в Азербайджане произошел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС страны. Видео с места событий публикует в YouTube Sputnik.

В Минздраве республики заявили, что в результате ЧП есть несколько пострадавших, однако машины скорой помощи не могут проехать на место. В настоящее время с близлежащих территорий эвакуируют людей.

Магистраль «Баку — граница РФ» полностью закрыта для движения транспорта.



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