Взрыв прогремел на оружейном складе в Азербайджане, есть пострадавшие
27 августа 2017, 14:39
В настоящее время с близлежащих территорий эвакуируют людей.
На оружейном складе в воинской части в поселке Гилязи Хызынского района в Азербайджане произошел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС страны. Видео с места событий публикует в YouTube Sputnik.
В Минздраве республики заявили, что в результате ЧП есть несколько пострадавших, однако машины скорой помощи не могут проехать на место. В настоящее время с близлежащих территорий эвакуируют людей.
Магистраль «Баку — граница РФ» полностью закрыта для движения транспорта.
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