Взрыв прогремел на оружейном складе в Азербайджане, есть пострадавшие

На оружейном складе в воинской части в поселке Гилязи Хызынского района в Азербайджане произошел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС страны. Видео с места событий публикует в YouTube Sputnik.





В Минздраве республики заявили, что в результате ЧП есть несколько пострадавших, однако машины скорой помощи не могут проехать на место. В настоящее время с близлежащих территорий эвакуируют людей.





Магистраль «Баку — граница РФ» полностью закрыта для движения транспорта.







