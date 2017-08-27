Мать пропавшей Арип Назерке записала обращение к девочке и к тем, кто возможно ее удерживает
27 августа 2017, 14:51
Сейчас родители в страхе проживают каждую минуту своей жизни, не зная где их дочь.
Больше месяца 18-летнюю Назерке Арип разыскивают родные, близкие, полиция и волонтеры, но пока поиски никаких результатов не дали. Однако родители не теряют надежды найти ее живой и невредимой. Мама девушки записала видеообращение, где она просит людей, которые могут ее удерживать насильно или опекать, отпустить ее ребенка и вернуть ее домой, передает Zakon.kz
Далее мать обещает злоумышленникам не преследовать их и снова обращается к дочке: "Назерке, родная, знай мы тебя любим и ждем. Возвращайся домой. Если мы тебя обидели, прости", - плачет мама.
Обращение опубликовано на странице Карлыгыш Мудуаровой в Facebook.
Напомним, что Назерке пропала 10 июля в Алматинской области. Девушка вышла из дома в поселке Туздыбастау Талгарского района и до настоящего времени не вернулась. Несмотря на то, что пропала Арип Назерке в области, поисками занимается полиция Алматы, так как ее родные были уверены, что девушка направилась в город.
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