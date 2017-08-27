Мать пропавшей Арип Назерке записала обращение к девочке и к тем, кто возможно ее удерживает

Больше месяца 18-летнюю Назерке Арип разыскивают родные, близкие, полиция и волонтеры, но пока поиски никаких результатов не дали. Однако родители не теряют надежды найти ее живой и невредимой. Мама девушки записала видеообращение, где она просит людей, которые могут ее удерживать насильно или опекать, отпустить ее ребенка и вернуть ее домой