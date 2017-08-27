В Павлодаре сгорел автобус, пассажиры успели покинуть салон

По ее информации, сегодня утром поступил сигнал в службу пожаротушения о том, что в Павлодаре, рядом с 1-й городской больницей загорелся автобус городского маршрута.





В 10:21 на место происшествия выехали две пожарные автомашины и шесть человек личного состава. Через 11 минут пожар был локализован, в 11:28 полностью потушен.





Пожар произошел из-за возгорания заднего колеса. Когда дым начал поступать в салон, пассажиры успели быстро покинуть автобус. Пострадавших и жертв нет.





Публикация от Типичный Павлодар (@tipavlo) Авг 26 2017 в 9:59 PDT



