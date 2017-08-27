В Павлодаре сгорел автобус, пассажиры успели покинуть салон
27 августа 2017, 15:40
Пожар произошел из-за возгорания заднего колеса.
Городской автобус 5 маршрута сгорел в Павлодаре, сообщила Sputnik Казахстан главный специалист группы государственного языка и информации департамента по чрезвычайным ситуациям по Павлодарской области Марал Сагинаева.
По ее информации, сегодня утром поступил сигнал в службу пожаротушения о том, что в Павлодаре, рядом с 1-й городской больницей загорелся автобус городского маршрута.
В 10:21 на место происшествия выехали две пожарные автомашины и шесть человек личного состава. Через 11 минут пожар был локализован, в 11:28 полностью потушен.
Пожар произошел из-за возгорания заднего колеса. Когда дым начал поступать в салон, пассажиры успели быстро покинуть автобус. Пострадавших и жертв нет.
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