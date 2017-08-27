Британские СМИ сообщили о возможном уходе Терезы Мэй с поста премьера

"Очевидно, что она не будет лидером нашей партии на следующих выборах и уйдет к сентябрю 2019 года", — заявил неназванный член парламента от консерваторов.





По данным газеты Mirror, выборы нового руководителя партии планируется провести летом 2019 года. Имя преемника назовут 30 августа, а 3 сентября он предстанет перед парламентариями.





Сейчас Мэй проводит неформальные встречи с членами партии в загородной резиденции. Источник издания заявил, что таким образом она пытается заручиться поддержкой депутатов и исключить внутрипартийную борьбу за власть в течение указанного периода.





Фото: РИА Новости



