Британские СМИ сообщили о возможном уходе Терезы Мэй с поста премьера
27 августа 2017, 16:03
По данным газеты Mirror, выборы нового руководителя партии планируется провести летом 2019 года.
Тереза Мэй может покинуть пост премьер-министра Великобритании 30 августа 2019 года, пишет РИА Новости.
"Очевидно, что она не будет лидером нашей партии на следующих выборах и уйдет к сентябрю 2019 года", — заявил неназванный член парламента от консерваторов.
По данным газеты Mirror, выборы нового руководителя партии планируется провести летом 2019 года. Имя преемника назовут 30 августа, а 3 сентября он предстанет перед парламентариями.
Сейчас Мэй проводит неформальные встречи с членами партии в загородной резиденции. Источник издания заявил, что таким образом она пытается заручиться поддержкой депутатов и исключить внутрипартийную борьбу за власть в течение указанного периода.
Фото: РИА Новости
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