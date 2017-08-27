В Актау ищут свидетелей ДТП с перевернувшимся автомобилем
27 августа 2017, 16:29
Водитель Toyota Camry просит откликнуться свидетелей дорожного происшествия.
Авария произошла на Т-образном перекрестке между 12, 13, 16 и 17 микрорайонами около спортивного комплекса «Жас Канат» вечером 19 августа, передает Лада.kz.
Как отметили в полиции, женщина-водитель 1990 года рожения, управляя Toyota Camry, столкнулась с Opel Zafira под управлением водителя 1997 года рождения. В результате аварии Opel Zafira перевернулся.
- В отношении водителя Toyota Camry составлен протокол по статье 610 части 2 КоАП РК. Материалы дела будут переданы в специализированный административный суд, - пояснили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.
Статья 610 часть 2 КоАП РК - Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью.
Это влечет штраф в размере 15 МРП (34 035 тенге) и лишение права управления транспортным средством на срок один год.
Одна пассажирка из перевернувшегося Opel Zafira, как сообщили в Мангистауской областной больнице, была доставлена в травмпункт. У нее врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Позже, после оказания медицинской помощи, она была отпущена домой.
Водитель Toyota Camry просит откликнуться свидетелей дорожного происшествия.
По ее словам, она двигалась по второй полосе со стороны ТРК «Актау» и хотела повернуть на Т-образном перекрестке между 12 и 13 микрорайонами на мигающий сигнал светофора в сторону «Тамшалы».
- На перекрестке со стороны ЦОНа по первой полосе двигалась машина (белого цвета), которая остановилась на светофоре. Я совершала маневр. В этот момент следующий за ней по первой полосе Opel Zafira на высокой скорости резко перестроился на вторую полосу и вылетел на перекресток. Удар пришелся на водительскую дверь. Opel Zafira опрокинулся, - заявила водитель Toyota Camry.
Свидетелей дорожно-транспортного происшествия с записью видеорегистратора просьба позвонить по телефону: +7 702 319 29 90.
Фото: Лада.kz
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