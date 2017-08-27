В Актау ищут свидетелей ДТП с перевернувшимся автомобилем

Авария произошла на Т-образном перекрестке между 12, 13, 16 и 17 микрорайонами около спортивного комплекса «Жас Канат» вечером 19 августа, передает Лада.kz.

Как отметили в полиции, женщина-водитель 1990 года рожения, управляя Toyota Camry, столкнулась с Opel Zafira под управлением водителя 1997 года рождения. В результате аварии Opel Zafira перевернулся.





- В отношении водителя Toyota Camry составлен протокол по статье 610 части 2 КоАП РК. Материалы дела будут переданы в специализированный административный суд, - пояснили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.





Статья 610 часть 2 КоАП РК - Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью.





Это влечет штраф в размере 15 МРП (34 035 тенге) и лишение права управления транспортным средством на срок один год.



