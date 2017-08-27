Дочь Ислама Каримова рассказала о последних днях жизни отца

Каримов, который руководил республикой с 1989 года, скончался от инсульта 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет. Он был похоронен по мусульманским традициям согласно его воле на историческом кладбище Шахи-Зинда в Самарканде на открытой площадке возле мечети XIX века Хазрет-Хизр.





"Рассказать то, что считаю очень личным, я решила именно сегодня, в день, когда год назад началась череда событий, коснувшаяся всех жителей Узбекистана. Я решила поведать людям о последних днях жизни моего отца, первого президента Узбекистана, глазами очевидца", — сообщает Каримова-Тилялева.





Текст, размещенный на ее странице, подписан Акилой Таировой, которая, по словам дочери Каримова, была к ней близка "более 20 лет…, это ее рассказ".





Автор напоминает, что в 9.00 (10.00 аст) 2 сентября в узбекских СМИ передали, что состояние Каримова критическое. "Лола позвонила мне примерно в 8 утра 2 сентября и сообщила, что наблюдается резкое ухудшение в самочувствии, и, возможно, осталось 2-3 часа", — пишет Таирова.





Она отмечает, что семья президента настояла на том, чтобы "народ держали в курсе, и именно по просьбе его семьи было опубликовано медицинское заключение о причинах смерти".





"Я находилась в палате, где был президент в последние часы его жизни. Лола, Татьяна Акбаровна (супруга президента), Марьям (старшая дочь Каримовой-Тилляевой) и я сидели рядом с ним и читали символ веры, салаваты и молитвы зикр. В смежной комнате сидели корилар (духовенство, они через большое окно могли видеть президента) и громко и очень красиво читали суры из Корана", — говорится в рассказе Таировой.



