Бойцы ММА встретили участников велопробега в Алматы

На этот раз организаторы перенесли финиш со знакомого велолюбителям Президентского парка в Центральный парк культуры и отдыха.

Казахстанские бойцы ММА из клуба Alash Pride FC встретились с алматинцами — участниками традиционного велопробега, передает МИА «Казинформ»





Любителей активного отдыха, традиционно выезжающих по воскресеньям на велопробег, ждал сюрприз. На финише их встречали бойцы смешанных единоборств.





На этот раз организаторы перенесли финиш со знакомого велолюбителям Президентского парка в Центральный парк культуры и отдыха. По совпадению здесь проходит фестиваль экстремальных видов спорта «Экстрим толқыны», в рамках которого любители острых ощущений состязаются в езде на самокатах, роликах, велосипедах BMX и скейтбординге по специальным трассам, отдельное соревнование предусмотрено для любителей современных уличных танцев.





Баттл по видам танцев попинг (1×1), хип-хоп (1×1), брейк данс (1×1, 3×3), вакинг (1×1) и танцы шоу проходил на главной сцене. Судьями на экстрим-фестивале выступили молодые действующие экстремалы — один из первых, кто стал делать трюки на самокатах, Арсен Цхай, победитель фестиваля Music summit и республиканского турнира «Best trick» Димитрий Масальский, победитель республиканских соревнований по ВМХ, участник показательных выступлений на ЭКСПО-2017 Дмитрий Бухнин и другие.





Бойцы ММА появились в парке к финишу велопробега. Евгений Егембердиев от лица спортсменов, выступающих в смешанных единоборствах, поздравил всех собравшихся с наступающим Днем Конституции РК, и анонсировал проведение крупного турнира по ММА в Алматы, в рамках которого боец Alash Pride FC мастер спорта РК по боевому самбо, трехкратный чемпион мира по боевому самбо Арман Оспанов, не проигравший ни один из восьми боев в профессиональных смешанных единоборства, сразится с обладателем черного пояса по бразильскому джиу-джитсу и чемпионом мира организации «Shooto Brasil» бразильцем Тьяго Луисом Силва (12-5).





Сам Егембердиев, как и его одноклубники Асылжан Бакытжанулы, Асу Алмабаев, Каршыга Даутбек, Бахтияр Несипбек, проведут 15 боев с файтерами из России, США, Бразилии, Литвы, Румынии и Таджикистана.





На турнир, по данным информационно-спортивного хаба Алматы, приглашены известные американские рефери UFC Джон Маккарти и Херб Дин. Трехкратный экс-чемпион UFC Френк Мир в прямом эфире будет комментировать этот бойцовский вечер.



