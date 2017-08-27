Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Азербайджане при взрыве на оружейном складе пострадали шесть человек

27 августа 2017, 17:22

В результате ЧП было принято решение закрыть магистраль Баку-граница России.

Шесть человек пострадали при взрыве на складе боеприпасов в N-ской воинской части, сообщает РИА Новости.

"Они госпитализированы. У них осколочные ранения", — рассказали в минздраве Азербайджана.

Инцидент произошел в субботу утром. По информации Минобороны страны, вначале произошел пожар, а затем прогремели взрывы. Некоторые снаряды после детонации разлетелись по округе и упали на дома в поселке Гилязи.

В результате ЧП было принято решение закрыть магистраль Баку-граница России.



Фото: Sputnik


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...