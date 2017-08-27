В Азербайджане при взрыве на оружейном складе пострадали шесть человек
27 августа 2017, 17:22
В результате ЧП было принято решение закрыть магистраль Баку-граница России.
Шесть человек пострадали при взрыве на складе боеприпасов в N-ской воинской части, сообщает РИА Новости.
"Они госпитализированы. У них осколочные ранения", — рассказали в минздраве Азербайджана.
Инцидент произошел в субботу утром. По информации Минобороны страны, вначале произошел пожар, а затем прогремели взрывы. Некоторые снаряды после детонации разлетелись по округе и упали на дома в поселке Гилязи.
В результате ЧП было принято решение закрыть магистраль Баку-граница России.
Фото: Sputnik
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