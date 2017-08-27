Китай проведет великолепную Олимпиаду-2022, заявил Си Цзиньпин

Олимпиада будет способствовать развитию не только профессионального, но и массового спорта в стране.

Китай готов к проведению зимних Олимпийских игр в 2022 году в Пекине на высоком уровне. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом в Тяньцзине, передает ТАСС





«Мы полностью выполним обязательства, которые взяли на себя во время заявочной кампании, и проведем фантастические, великолепные зимние Олимпийские игры», - сказал Си Цзиньпин.





Глава КНР отметил, что Олимпиада будет способствовать развитию не только профессионального, но и массового спорта в стране.





Цзиньпин и Бах посетили церемонию открытия Китайских национальных игр. Пекин был выбран местом проведения зимних Олимпийских игр 2022 года в 2015 году. На проведение Олимпиады также претендовал Алматы. Пекин станет первым городом, принимавшим и летние, и зимние Олимпийские игры.



