Бой Мэйуэзера и Макгрегора прошел без аншлага

Встречу, состоявшуюся в воскресенье, 27 августа, на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), посетили 14 623 человека. Вместимость комплекса во время боксерских боев составляет 20 тысяч зрителей.





Как уточняет MMAFighting.com, американский боксер заработал около 80 миллионов долларов на частных платных трансляциях в прямом эфире. Мэйуэзер также получил гарантированный гонорар в размере 100 миллионов, Макгрегор — 30 миллионов.



