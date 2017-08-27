Бой Мэйуэзера и Макгрегора прошел без аншлага
27 августа 2017, 19:44
Американский боксер заработал около 80 миллионов долларов на частных платных трансляциях в прямом эфире.
Поединок между американским боксером Флойдом Мэйуэзером и ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором не собрал аншлага, передает Лента.ру.
Встречу, состоявшуюся в воскресенье, 27 августа, на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), посетили 14 623 человека. Вместимость комплекса во время боксерских боев составляет 20 тысяч зрителей.
Как уточняет MMAFighting.com, американский боксер заработал около 80 миллионов долларов на частных платных трансляциях в прямом эфире. Мэйуэзер также получил гарантированный гонорар в размере 100 миллионов, Макгрегор — 30 миллионов.
40-летний американец одержал победу техническим нокаутом в бою по правилам бокса. Судья остановил поединок в 10 раунде.
Фото: Isaac Brekken / AP
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