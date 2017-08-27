В США будет создана Федерация кокпара - американские ковбои

В чемпионате было запланировано участие более 300 спортсменов из 12 зарубежных стран, однако сборная Азербайджана не приехала на турнир.

Американские ковбои поделились впечатлениями от выступления на чемпионате мира по кокпару, передает МИА «Казинформ»





«Это невероятно! Нам очень понравилось. Мы в кокпаре новые ребята, нас очень тепло приняли в это семью, скажем так. Мы переполнены колоссальными впечатлениями от этого турнира и от игры в целом. Надеемся, что в будущем вольемся в эту семью уже более основательно», - говорит член национальной сборной США Чендлер Мэнсэн.





По его словам, больше всего ему запомнилась на турнире первая игра.





«Было одновременно страшно и захватывающе. Мы смотрели на соперников и старались им не проигрывать. Старались не сдаваться, хотя понимали, что эти ребята играют уже много лет. Надеемся, что показали хорошую игру. Мы все стали как братья. Кокпар - это одна большая семья», - заключил он.





Другой американский ковбой, Гэрет Эдингтон, выразил уверенность, что в будущем кокпар получит дальнейшее развитие в США.





«Сейчас мы занимаемся созданием Федерации кокпара в США. Пока у нас нет ни федерации, ни ассоциации, но со стороны государства оказывается большая помощь. Мы стараемся развивать этот спорт в своей стране», - сказал он.





Напомним, сборная США приняла участие в первом чемпионате мира по кокпару. В чемпионате было запланировано участие более 300 спортсменов из 12 зарубежных стран, однако сборная Азербайджана не приехала на турнир. По итогам жеребьевки в группу «А» попали Кыргызстан, Турция, США, Узбекистан, Монголия и Таджикистан. В группу «В» вошли Казахстан, Азербайджан, Россия, Венгрия, Китай и Афганистан.



