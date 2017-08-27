Рейтинг Макрона за месяц упал на 14%, показал опрос

Если в июле работу французского лидера одобряли 54% граждан, то в августе довольны работой Макрона остались только 40%, при этом 57% заявили о том, что не доверяют главе государства.

Опрос проводился 25-26 августа по телефону. В исследовании приняли участие 1023 человека.

Издание отмечает, что рейтинг Макрона снижается намного быстрее, чем рейтинги двух его предшественников — Франсуа Олланда и Николя Саркози. Так, спустя несколько месяцев после избрания в августе 2012 года уровень доверия к Олланду снизился всего на 2% (с 56% до 54%). Рейтинг Саркози в августе 2007 года вырос на 3% (с 66% до 69%).

Не исключено, что на падение популярности президента повлияли недавние скандальные события. Несколько дней назад выяснилось, что Макрон за три месяца, которые он находится у власти, потратил на услуги визажиста 26 тысяч евро.





До этого французов возмутило, что президент хочет присвоить супруге официальный статус первой леди. Петицию против законодательной инициативы подписали более 150 тысяч граждан, которые заявили, что не собираются оплачивать новое звание Брижит Макрон из своего кармана.



