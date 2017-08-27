Статистика ударов боя Флойд Мейвезер - Конор МакГрегор

При этом ирландец за неполный бой нанес больше точных ударов по американцу, чем Пакьяо за 12 раундов.

Стала известна статистика выброшенных и точных ударов в бою между экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях американцем Флойдом Мейвезером-младшим и чемпионом UFC в легком весе ирландцем Конором МакГрегором, сообщает корреспондент Vesti.kz.





Их поединок прошел по правилам бокса утром 27 августа в Лас-Вегасе. Победу техническим нокаутом в десятом раунде одержал Мейвезер.





Таким образом, непобежденный Мейвезер записал себе в актив 50-ю победу на профессиональном ринге и побил рекорд Рокки Марчиано. После завершения поединка американец объявил об окончательном завершении карьеры.





По данным Compubox, за десять раундов МакГрегор выбросил 430 ударов, из которых 111 достигли своей цели (26 процентов). Соотношение джебов составило 98 к 27 (28 процентов), а силовых ударов - 332 к 84 (25 процентов).





Мейвезер выполнил немного меньше ударов (320), но их точность оказалась выше - 170 ударов достигли своей цели (53 процента). Соотношение джебов у американца составило 59 к 18 (31 процент), силовых ударов - 261 к 152 (58 процентов).





При этом МакГрегор в бою с Мейвезером нанес больше точных ударов, чем Мэнни Пакьяо, который за 12 раундов всего 81 попал по американцу. Больше точных ударов в бою с Флойдом делал только Сауль "Канело" Альварес - 117.



